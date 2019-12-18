GELİBOLU STK’ LAR VE MUHTARLAR BİRLİĞİ BASIN DUYURUSU

Gelibolu STK’ lar Birliği Yerel seçim öncesi Hilton Hotelinde adaylarla yaptığı görüşmelerde; adayların projeleri, seçim sonrası kim kazanırsa kazansın Gelibolu’ nun menfaatleri doğrultusunda tüm başkan ve meclis üyelerinin tek yürek olacakları konusunda söz vermeleri üzerine, projelerin zamanlamasının takibini yapmak için toplanmıştır. Seçim sonrası bu konularla ilgili gelişmeler değerlendirildi. İlk olarak bu öğretim yılında en büyük sorun haline gelen öğrenci yurdu ile en doğru bilgilenme için, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Yüksek Okul Müdürümüzü ziyaret etme kararı almış, zaman kaybetmeden bu ziyaretler yapılmış olup konunun yetkili makamlarla görüşülüp, önümüzdeki öğretim yılına yurt sorununun ivedilikle çözümü için yetkili makamlara iletilmesine karar verilmiştir.

Ve 13 Aralık Cuma günü yine bir araya gelerek; Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ü saygı, minnet ve sevgiyle anarak, onun bize gösterdiği ilkeler doğrultusunda, medeniyet yolunda üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmek, temsil ettiğimiz ortaklarımızın, üyelerimizin ve Gelibolu halkının sorunlarını, tespit ederek, yetkili makamlara iletmek için toplanmışlardır.

Gündemimizin ilk maddesi olan Roman kardeşlerimizin, özellikle gençlerimizin, sanatçı ve sporcu kimliklerini uygulamalarında, sosyal yaşamlarında kötülüklerden uzak tutulacak bir sosyal tesislerinin olması,

Çok acil olarak zaten Gelibolu’ nun en büyük sorunu olan park problemine yardımcı olacak, otobüs, kamyon, minibüs garajının yapılması,

Gelibolu halkının, sağlıklı ve güvenilir et tüketimi, hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin sıkıntısının ve mağduriyetinin bir an önce çözüme kavuşturulması için mezbaha olayının çözümü için yetkili makamlarla görüşülmesine, sonuçlarının kamuoyunla paylaşılmasına karar verilmiştir.

STK’ lar olarak; tam iki yıldır aralıksız bu toplantılarımıza devam ediyoruz. Amaç asla siyaset yapmadan, Gelibolu’ nun ekonomi, sağlık, sosyal hayatımızı direk etkileyen sorunlarını kamuoyu adına dile getirmek, yetkili makamlarla paylaşmak, onlarca sorunun diyalogla, bir kaçını bile çözebildiysek, doğru bir birliktelik içinde olduğumuzun kanıtıdır.

ANCAK BU ÇALIŞMALARIMIZ BAZI KİŞİLERİ, AŞIRI RAHATSIZ ETMEKTE VE BU BİRLİKTELİĞİ BOZMA ÇABASI İÇİNE SOKMUŞTUR. STK’ LAR VE MUHTARLARIMIZ BAŞTA CUMHURBAŞKANIMIZIN VE TÜM SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN EN ÖNEMSEDİĞİ OLUŞUMLARDIR.

BAZI YERLERE GELİP, EGOLARIYLA, KİBİRLERİ İLE TEK AMACI HİZMET ETMEK OLAN STK’ LARI VE MUHTARLARIMIZI, SAYMAZDAN GELENLERE, EN DOĞRU TEPKİYİ GELİBOLU HALKININ VE SİYASİ LİDERLERİNİN VERECEĞİNDEN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.