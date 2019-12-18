Piri Reis Meslek Yüksekokulu ve Gelibolu Musiki Derneği Herkesi Coşturdu

Haber: Seda Liman ZENGİN- Çalışmalarına 2 ay gibi kısa bir süre önce başlayan, Gerlibolu Musiki Derneği ve Piri Reis Meslek Yüksekokulu Korosu “Üç Nesil El Ele Kuruluş Konseri” ile dün gece Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda ilk konserlerini verdiler.

Koro çalışmalarına, Piri Reis M.Y.O. binasında, gerçekleştiren koro iki saat boyunca konsere katılanlara keyifli dakikalar yaşattılar. Konsere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sedat Murat, Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Beleidiye Başkanı Mustafa Özacar katıldılar.

Koro Şefi Orhan Selçuk önderliğinde ilk sınavlarını veren, amatör sanatkarlar, sanat müziğinin en sevilen parçalarını seslendirirkeni değme sanatçılara taş çıkarttılar.

Yakup Asan’ın muhteşem bir performansla solo olarak söylediği parça izleyicilerden büyük alkış aldı.

Koroya, büyük katkıları olan, Piri Reis MYO.Akademisyenlerinden Dilek Dönmez ise, bir konuşma yaparak “Konser için hepimiz çok çalıştık. Bu gece iki büyük hayalimi de burada gerçekleştirdim.

Biri bugün profosörlüğümün geldiğini öğrendim bu yüzden çok mutluyum, diğeri ise uzun yıllardır öğrencilerimle aynı sahnede bir sanat müziği konseri vermek istiyordum.Bunu da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.” dedi.

Konsere katılan izleyiciler ise bu güzel eserleri, hep bir ağızdan söylediler.Son olarak İzmir’in dağlarında çiçekler açar marşı ise herkesi coşturdu ve ayakta alkışlandı.