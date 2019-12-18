Mehmet Akif Ersoy MTAL ve Armatör Yakup Aksoy MTAL ‘dan Kapadokya ve Ankara Gezileri

Haber: Ali GEZER- Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birlikte Kapadokya ve Ankara Anıtkabir gezileri düzenledi Her iki okulun okul müdürleri İlker Can ve Eyüp Balta, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Arzu Yücesoy ile birlikte toplam 44 öğrenci ve öğretmen grubunun ilk durağı Avanos oldu.

Avanos’tan yerel rehberi alan ekip Göreme Paşa Bağları Açık Hava Müzesi, Devrent Vadisi Açık Hava Müzesi, Aşk Vadisi, Göreme Tarihi Milli Parkı Açık Hava Müzesi ve Özkonak Yeralı Şehri gezileri ile Kapakodya gezisini tamamladı.

Bir gece otel konaklaması ardından Ankara’ya geçen ve yerel rehber eşliğinde sırasıyla Ulus’ta bulunan İlk Meclisi ve ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı olan Anıtkabir ziyareti ile geziyi tamamlayan hafta sonunu çok önemli bir geziyle tamamladı.

Gezinin organizasyonlarını Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar Ge birimi görevlisi Haydar Levent ve Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ercan Zor tarafından gerçekleştirildi. Kapadokya ve Ankara gezisi iki okul öğrencilerinin kaynaştığı ve oldukça keyifli paylaşımların yaşandığı bir etkinlik oldu.