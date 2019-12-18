GeliboluTüm Muhtarlar Derneği İmza Topladı

Gelibolu Orman Müdürlüğü Eceabat’ta mı Açılıyor?

Haber: Seda Liman ZENGİN-Gelibolu Tüm Muhtarlar Deneği Basın Açıklamasında; “ Gelbolu Yarımadasına açılacak olan Orman İşletme Müdürlüğü’nün Eceabat’ta açılacağını öğrenmiş bulunuyoruz.Oysa Gelibolu’nun Gelibolu Yarımadası olduğunu Korudağı’ndan, Seddülbahir’e kadar olan ormanlık alana Gelibolu’nun daha iyi hakim olacağı, bu nedenle müdürlüğün Gelibolu’ya açılması, Eceabat yanlışından bir an önce dönülmesi Gelibolu Muhtarlarının genel dileğidir.Yetkili birimlere ve siyasetçiilere önemle duyurulur.” diyerek bir basın açıklaması yayınlanarak,Gelibolu Tüm Muhtarlar Derneği muhtarlar arasında imza toplamıştır.