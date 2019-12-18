Gelibolu Yeni Yıla Işıl Işıl Girecek

Haber: Caner AKŞİT-2020 yılına sayılı günler kala Gelibolu Belediyesi tarafından Atatürk Caddesi,Tuğsavul Caddesi ve İç Liman bölgesinde yapılan aydınlatma çalışmaları ile ilçemiz güzel br görünüme kavuştu.

Ağaçlar ve elektrik direklerine yapılan uygulamada her yıl olduğu gibi bu yıl da düşük enerji tüketimi ile öne çıkan ip led, perde led ve hortum led malzeme kullanıldı. Yeni yıla coşkulu girilmesi adına kentin merkez noktalarında yürütülen ışıklandırma çalışmasını tamamlanmasıyla sokak ve caddeler adeta ışıl ışıl oldu.

BAZI DÜKKANLARDA DA YENİ YIL SÜSLEMELERİ SATIŞI REVAÇTA

2020 yılına girmeye günler kala ilçemizdeki bazı dükkanlarda yeni yıl süslemelerine vatandaşlar tarafından ilgi büyük.

Yapay çam ağaçları, çeşitli ışıklandırmalar,kapı süsleri ışıklandırmaları, noel ağacı süsleri vs. gibi süsler satışta .