Okullarda Yerli Malı Haftası Etkinliklerle Kutlanıyor

Haber : Seda Liman ZENGİN- 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan “Yerli Malı Haftası” ilçemizde tüm ilkokullarda etkinliklerle kutlanıyor.

Piri Reis İlkokulu ve Gazi Süleyman Paşa İlkokulu“Yerli Malı Haftası”nı öğretmen ve arkadaşları ile kutladılar.

Belirli Günler ve Haftalar arasında yer alan Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır? sorusuna yanıt aranıyor. Belirli gün ve haftalar arasında yer alan eski adıyla “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” olan Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık’ta tüm okullarda etkinliklerle kutlanıyor. Bu hafta da Türk malının önemi vurgulanırken, tüketim artırılmaya çalışılır. Ülkenin zengin kaynaklarından bahsedilir. Öğrenci ve öğretmenlerin yöresel kıyafetler giyerek farkındalık oluşturduğu Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlama etkinliğinin amacına ulaşması için büyük emek harcanır. Peki Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır? Yerli Malı Haftası önemi ve anlamı nedir? Nasıl ortaya çıktı?

YERLİ MALI NEDİR, NEDEN KUTLANIR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ülkemizde Yerli Malı Haftası kutlanmaya başlandı. Haberimizde, Yerli Malı Haftası anlam ve önemine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.Dünya savaşının yaşandığı dönemlerde darboğaza giren ülkelerin diğer ülkelere ekonomik akışı durdurması toplumsal tutum bilincinin oluşması için ortaya atılmıştır. 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan yerli malı haftasında öğrenciler yerli malını kullanmanın önemini anlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk yıllarında savaştan yeni çıkan bir ülke olduğu için Atatürk, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi´ni topladı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Bu durumun ardından Yerli Malı Haftası ortaya çıktı.

YERLİ MALI HAFTASI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir.

Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de u yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının alştını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.