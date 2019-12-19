Özacar Emin Akşit’in Cenazesine Katıldı

Haber: Ali GEZER- İlçemiz esnaflarından, Emin Akşit vefat etti.Dün Sütlüce Köyü’nde sonsuzluğa uğurlanan Emin Akşit’in cenazesine Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Akşit Ailesi ve yakınları katıldı. Özacar konuşmasında; “Gelibolu’muzun köklü esnaflarından, babacan insan Emin Akşit ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine son görevimizi yerine getirerek Sütlüce Köyünde sonsuzluğa uğurladık. Mekanı cennet olsun. Ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.”sözlerini ifade etti.

Gazetemiz olarak merhum Emin Akşit’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.