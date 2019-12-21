İdareci ve Bürokratlar Birliği Kaymakamlıkta

Haber: Recep YÜZÜAK- İçişleri Bakanlığı’nın “İdareci ve Bürokratlar birliği”dün ilçemiz kaymakamlığında, kaymakamlığa bağlı bürokratların, bazı STK ların katıldığı bir toplantı düzenlendi. Bir saat süren toplantıda “Birlikte Güçlüyüz” teması anlatıldı ve dış güçlerin ülkemiz üzerinde oynamak istedikleri oyunlara dikkat çekilerek dikkatli olunması istendi.

Kardeşlik temasını da işleyen konuşmacılar, tüm müslümanların birlikteliğine dikkat çekerek,AB ülkelerinin islamiyete karşı yaptıkları haksız uygulamalara dikkat çektiler.

2009’da kurulan Birliğin sosyal etkinliğindeki son konuşmacı da Osmanlı’nın büyüklüğünü, Osmanlı’da yaşayan azınlıklara Osmanlı’ya methiyeler düzdü.

100 yıllık Cumhuriyete hiç değinmeyen konuşmacılar, anne babalara da seslenerek çocuklarınızı sokağa itecek davranışlardan kaçınınız, dediler.