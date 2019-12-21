İskelede lüfer bereketi

Haber: Seda Liman ZENGİN- İlçemizde GESTAŞ Feribot İskelesi alnına yakın bölgede balıkçılar lüfer avına çıktı.

Sahil olta balıkçılarıyla dolarken, lüfer bolluğu nedeniyle her akşam birçok tekne denize açılıyor.

Karadeniz’de yumurta bırakarak daha sıcak sulara sahip Ege’ye göç için yola çıkan lüfer, ilçemizde bu sezon ağ balıkçısını çok memnun etmedi.

Ancak boğazda GESTAŞ Feribot İskelesi açıklarında yatak yapan göç balığı lüfer sürüsü nedeniyle olta balıkçısına adeta piyango vurdu.Çanakkale Boğazı’nda GESTAŞ Gelibolu Feribot İskelesi açıklarında kalan bölümüne yataklayan lüfer sürüsü olta balıkçısını harekete geçirdi.

Zargana, sardalya ve izmarit gibi balıkları yem yaparak oltalarını denize salan balıkçıların yakaladığı lüfer sayısı bir günde binleri buluyor. Lüferin boğazda yatak yaptığını duyan olta balıkçıları 4 gündür bölgeye akın ediyor.