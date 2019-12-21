Yılbaşı Özel Çekilişinde Büyük İkramiye 80 Milyon

Haber: Hilal GEZER- 2020 Yılına sayılı günler kala bilet satışları hızlandı.İlçemizde milli piyango bileti satan bir bayi biletler hakkında bilgi verdi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık’ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.