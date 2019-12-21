KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON PLANI TOPLANTISI YAPILDI

Haber: Caner AKŞİT- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının katılımlarıyla yürütülen, 2020 – 2021 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun” uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi 20 Aralık 2019 Cuma günü 10.00’da ilgili kurumların üst yöneticilerinin katılımıyla “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıda; risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması hususlarının ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma ve değerlendirmeler yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Hakan Kılınçkaya, konunun önemine dikkat çekti. İlçede aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için ilçe olarak kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getireceklerini kaydeden Kaymakam Kılınçkaya, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.