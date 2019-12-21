Gelibolu En Büyük Sanayicisini Kaybetti

Haber: Ali GEZER- İlçemizin en büyük sanayi kuruluşunun sahiplerinden, yönetim kurulu başkanı Mehmet Aksoy bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek, yaşamını yitirdi. İlçemizde yüzlerce insanı iş sahibi yapan ve yine yüzlerce insanın emekli olmasını sağlayan, hayırsever iş adamı Mehmet Aksoy’un vefatı çalışanlarını Gelibolu İş camiasını derin bir üzüntüye sevk etti.

Bir süredir yakalandığı rahatsızlık nedeniyle İstanbul’da tedavi görüyordu.Dün akşam hakkı rahmetine kavuşan, merhuma Allah’tan mağfiret, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.

Cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Aleaddin Kalfa Mezarlığı’na defnedilecektir.