SÜRÜCÜ KÖYLERDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Haber: Ali GEZER- İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, Tayfur Köyü’nde kurulan modern oyun parkını inceleyerek “köylülerimize ve çocuklarımıza kurulan park hayırlı olsun” diyerek köylerdeki çalışmaları dün yakından inceledi.

Ardından Sürücü, Değirmendüzü Köyü’nde daha hijyenik ve temiz su kullanmaları için ihalesi yapılan ve yakında inşaatına başlanacak olan su deposu inşaatı öncesi yeni yol yapımı çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, “Muhtarımıza ve köylümüze hayırlı olması dileğiyle.

Desteklerinden dolayı Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bülent Turan ve Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu’na teşekkürlermizi iletiyoruz”dedi.