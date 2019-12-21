Aksoy Ailesinin Acı Günü

Haber: Caner AKŞİT- İlçemizin önemli iş adamlarından , yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Mehmet Aksoy ailesi, dostları, çalışanları ve sevenleri ile birlikte dün son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Aksoy’un cenazesine Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İstanbul’dan gelen iş adamları, armatörler, ailesi ve ilçede kalabalık bir esnaf topluluğu, iş adamları, bürokratlar, siyasi parti yöneticileri, kalabalık halk topluluğu Mehmet Aksoy’u son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı.