Gazi Süleyman Paşa İlkokulu Okul Çayı Düzenledi

Haber: Seda LİMAN ZENGİN-İlçemiz Gazi Süleyman Paşa İlkokulu okul aile birliği çayı 21 Aralık Cumartesi günü Öğretmenlerevi’nde 14:00 ile 17:00 saatleri arasında düzenlendi.Okul aile birliğinin düzenlediği çay eğlencesi Okul Aile Birliği Başkanı aynı zamanda sınıf annesi Gizem Koyuncu’nun davetlileri ağırlama sözleriyle başladı.Koyuncu”Okul Aile Birliğimiz tarafından ve velilerimizin de desteği ile düzenlediğimiz okul çayına hepiniz hoşgeldiniz.Bir hata kusur yaptıysak affola umarım herkes doyasıya eğlenir.Herkese iyi eğlenceler”diyerek çay eğlencesini başlatmış oldu.

Davetliler çay eğlencesinde doyasıya eğlendiler,çekilişlerle çay eğlencelerine anlam katan hediye çekilişleri yapıldı.Davetlilere pilav,ayran,tatlı ve çay ikram edildi.

Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen çayın geliri Gazi Süleyman Paşa İlkokulu okul ihtiyaçları giderlerine bağışlandı.