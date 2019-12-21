Sıcak havalar balık tezgahlarını vurdu

Haber: Ali GEZER – Hava şartlarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi balık fiyatlarını yükseltti.

İlçemizde balık tezgahlarındaki fiyatlar cep yakıyor. Hava şartlarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi balık fiyatlarını yükseltti.

İlçemizde balık tezgahlarındaki fiyatlar cep yakıyor.

Mevsim şartlarının üstünde seyreden hava sıcaklığı denizleri de etkiledi. Denizin dibine kaçan balıkların avlanamamasından dolayı tezgahlarda çeşitlilik azalırken, fiyatlar da arttı. Sofraların vazgeçilmezi hamsi 20 TL satılırken, istavrit ise 15 TL’den alıcı buluyor. Mevsimi olmasına rağmen bolca yakalanamayan çinekop ise 30 TL’ye satılıyor. Uskumru 25 TL, ithal palamut 20 TL, levrek 30 TL, barbun 30 TL, çupra ise 30 TL’ye tezgahları süslüyor.

Balıkçı tezgahtarı Süleyman Şencan; “ hamsinin 20 TL’ye satıldığını ifade ederek, “Hamsi şu anda pahalı. Yağmurlar yağmıyor ve balık az çıkıyor. Denizin dibine kaçan balık rahat avlanamadığı için fiyatlar tavan yaptı. Bu da ister istemez tezgahlara yansıyor. Vatandaşlarımız balığı tercih etmiyor. Bugün hamsi 10-15 TL olsa belki herkes alabilecek. Bu mevsimde en güzel balıklardan bir tanesi sarıkanat istavrit. Karadeniz tarafından geliyor, vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Hamsi için kar suyu düşmesi lazım. Kar düştüğünde hamsi daha lezzetli ve yağlı oluyor” dedi.