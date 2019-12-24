Sağnak Yağış Hayatı Felç Etti

Haber: Seda Liman ZENGİN- İlçemizde hafta sonundan bu yana etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Hafta sonundan bu yana etkili olan fırtına, lodos ve sağanak yağış ilçemizde hayatı felç etti.

Gestaş seferlerinde aksamalar olurken, ilçemizde de pek çok yerde kuvvetli lodos evlerin çatılarında ufak çaplı hasarlar oluştururken, saksılar vb.cisimlerin düşmesine de sebebiyet verdi.

İlçemizdeki İç Limandaki suyun kirliliği de etkili lodosla birlikte su yüzeyine çıktı .

Su yüzeyindeki çöpler ve suyun bulanıklığı vatandaşların gözünden kaçmadı.

Etkili olan sağanak yağışta vatandaşlara zor anlar yaşattı ve gündelik işlerinin yavaşlamasına neden oldu.