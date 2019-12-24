TÜRKİYE SPORTİF YETENEK TARAMASI VE SPORA YÖNLENDİRME PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Haber: Seda Liman ZENGİN- Türkiye yetenek Taraması 08/10 yaş kız erkek ögrencilerini yönelik kurs programı dahilindeki ögrenciler modül 1 olan sporda özel yetenek sporcuları için temel hareket becerileri, eğitimi ve Gelişimi. Temel düzey olan modül 1 egitimini tamamladı.

Modül 2 Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Spora özgü temel eğitim ve hareket becerileri Gelişimi olan ölçme ve Değerlendirme aşaması dün gerçekleştirdi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AŞAMALARI YAPILDI

Sporcular dün ölçme ve değerlendirme aşaması kapsamında aşağıdaki ölçümlere tabi tutuldu.Bu ölçümler şunlardı;

ANTROPOMETİK ÖLÇÜMLER.

1.Boy uzunluğu

2.Vücut ağırlığı

3.Kulaç uzunlığu

4.Bacak uzunluğu

5.Oturma yüksekliği

MOTORİK ÖZELLİKLERE AİT ÖLÇÜMLER

1.Dikey sıçrama

2.Esneklik

3.Geriye sağlık topu atma

4.Pençe kuvveti

5.Çeviklik testi

KORDİNASYON TESTİ ÖLÇÜMLERİ

1. Kordinasyon Testi

DAYANIKLILIK TESTİ ÖLÇÜMLERİ

1.Modifiye edilmiş mekik testi

Bu ölçme ve değerlendirme aşamaları dikkate alınarak Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğünden gelen eğitmenler aracılığı ile ölçümler yapılıp kayıt altına alındı. Ögrenciler modül 2 (Spora özgü temel eğitimi ve hareket becerileri çalışmaları ve alıştırmaları. Sportif becerilerin gelişimine yönelik çalışmalar ve alıştırmalar. Sportif becerilerin gelişimine yönelik çalışmalar ve alıştırmalar. Fiziksel uygunluk gelişimine yönelik çalışmalar ve alıştırmalar. Strateji taktik ve oyun bilgisi.) eğtimine devam edecekler.