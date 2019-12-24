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Çocuk Korosu Seçmeleri Sonuçlandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Caner AKŞİT-Gelibolu Belediyesi Çocuk Korosu Seçmeleri sonuçlandı.
Gelibolu Belediyesi Çocuk Korosuna seçilen öğrenciler sırasıyla şöyle; Eylül Ecrin Canlı,Ayşe Duru Aşık,Balım Kavas,Ali Oğuz Kaplan,Cevahir Mert, Afra Çakır, Zeynep Kaya, Elif Naz Gökçe, Berrak Babadağlı, İdil Kaval, Özge Demirkol,Deniz Demir,Tuğba Özübir,İlter Yaman Yıldız, Ela Göktepe, Nehir Zeynep Akyol, Ege Tanrıkulu,Zeynep Özüm Özdemir,Melis Çelik,Emir Zahir Coşkun,Yaren Saray,Duru Yağmur Uzun,Caner Tuncer,Ece Zeynep Kısa,Kumsal Varlı, Toprak Karagöz,Almina Ocak,Aisha Mailova, Ramir Mailov,Ayza Polat,Alper Aslan,Azra Çakır, Berra Karaca,Şahan Aşıkyeni,Damla Üstün, Çağrı Yerlikaya,Ada Alp olarak belirlendi.

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