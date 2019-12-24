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Üniversite Öğrencileri Final Sınavları için Ter Döküyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Ali GEZER- Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
öğrencileri final sınavı heyecanını yaşıyor.Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda 500’e yakın
öğrenci yarı dönemi bitirmeleri için vize sınavlarından sonra final sınavları için ter döküyor.
İki hafta sürecek olan final sınavları sonrasında öğrenciler güz yarı dönemini bitip, 17 Şubat 2020’de bahar dönemine başlayacak.
Yarı yıl tatiline girebilmeleri için final sınavlarını giren öğrencilere, gazetemiz olarak başarılar dileriz.

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