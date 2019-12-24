GÜNCEL HABERLER 

LODOS FIRTINASINDAN GERİYE KALANLAR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Seda Liman ZENGİN- Pazartesi günü etkili olan lodos fırtınasından geriye bu görüntüler kaldı.
İlçemize bağlı Bolayır Köyü’nde tekneler lodos fırtınasından ters döndü, denizdeki kirlilik su yüzeyine vurdu.Lodos fırtınasından dolayı GESTAŞ Gökçeada ve Bozcada seferlerini durdurmuştu.
Çanakkale kent merkezinde ve ilçemizdede etkili olan lodos fırtınası meyve ağaçlarını köklerinden söktü.Plajlar adeta çöplüğe döndü.Dalgaların etkisiyle deniz kıyılarına yosunlar ve çöpler vurdu.Pazar gecesi etkili olan lodos, dün etkisini yitirdi.

Bunları da sevebilirsiniz

MEB’den, Lise Son Sınıf Öğrencilerine Müjde

buyukzafer 0

Gelibolu Neden Saros’a İlgisiz?

buyukzafer 0

20 KASIM 2019 DÜNYA KOAH GÜNÜ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın