LODOS FIRTINASINDAN GERİYE KALANLAR

Haber: Seda Liman ZENGİN- Pazartesi günü etkili olan lodos fırtınasından geriye bu görüntüler kaldı.

İlçemize bağlı Bolayır Köyü’nde tekneler lodos fırtınasından ters döndü, denizdeki kirlilik su yüzeyine vurdu.Lodos fırtınasından dolayı GESTAŞ Gökçeada ve Bozcada seferlerini durdurmuştu.

Çanakkale kent merkezinde ve ilçemizdede etkili olan lodos fırtınası meyve ağaçlarını köklerinden söktü.Plajlar adeta çöplüğe döndü.Dalgaların etkisiyle deniz kıyılarına yosunlar ve çöpler vurdu.Pazar gecesi etkili olan lodos, dün etkisini yitirdi.