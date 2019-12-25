“KADINA ŞİDDETE DUR DE! PANELİ DÜZENLENECEK

Haber: Seda Liman ZENGİN- 11 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde, Gelibolu Kadınlar Derneği,Gelibolu Kent Konseyi,Gelibolu Düşünce Platformu “Kadına Şiddete Dur de!! “Paneli düzenledi.

Prof.Dr. Cumhur Aslan, Sosyolog Ayşen Ece Kavas,Nigar Etizer Karacık, Sosyolog Ayşen Ece Kavas,Dr.Burcu Topçu Akpınar konuşmacı olarak katılacaklar.Düzenlenen panele tüm halkımız davetli.