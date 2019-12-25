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GÜNEYLİ’DE BALYA YANGINI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Caner AKŞİT-Güneyli köyünde çıkan saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Hüseyin Çam’a ait saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin iki itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı.
Yangında 250 balyanın zarar gördüğü belirlendi.

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