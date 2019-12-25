DİPLOMAT İNÖNÜ-LOZAN

Konuk Yazar : Rufat Şener ADD Gelibolu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sayın Alev Coşkun, İsmet İnönü biyografisinin ikinci kitabı ‘Diplomat İnönü-Lozan’ adlı yapıtı yayımladı.

Sayın Alev Coşkun, bu serinin dört kitaptan oluşacağını açıklamış, ilk cildi ‘Asker İnönü’ adıyla önceki yıl yayımlamıştı. Bu kitap hakkında sunumumuzu da İsmet İnönü’nün 45. ölüm yıldönümünde gerçekleştirmiştik. Bu serinin ikinci kitabı ‘Diplomat İnönü’dür : ki yayımlanacak üçüncü ve dördüncü ciltlerin ‘Devlet Adamı İnönü’ adıyla yayımlanması bekleniyor. O’nun başbakan ve cumhurbaşkanı kimliğiyle Türkiye Cumhuriyeti devletine hizmetlerinin ve siyasal sürecin anlatılacağı bir evreyi içerecek bu kitaplar.

‘Diplomat İnönü-Lozan’ kitabı, dokuz ay süren Lozan Konferansı’nda yaşananların, heyetler arası müzakerelerin, diplomasi savaşlarının, gizli yazışmaların bire bir tarihsel belgelere dayandırılarak anlatıldığı bir biyografi örneği.

Son yıllarımızda çok dillendirilen “Lozan Antlaşması bir hezimettir.” iddiasına bir yanıt niteliği taşıyan bu kitabı, 27 Aralık 1973 tarihinde aramızdan ayrılışının 46. yıldönümünde tanıtmak ve rahmetli İsmet İnönü’yü saygı ile anmak istiyoruz.

Sayın Alev Coşkun, konusunu İsmet İnönü’nün askerlik yaşamından, Milli Mücadele’nin Batı Cephesi Komutanlığı görevinden alan ‘Asker İnönü’ eserinden sonra, ulusumuzun kazandığı askeri zaferin diplomasi masasında nasıl taçlandırıldığını da ‘Diplomat İnönü-Lozan’ adlı eserinde anlatıyor.

Ulusal Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan ve işgalci güçlerle 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra, Başkomutan Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’ni ve İstanbul Hükümetini temsil eden Sadrazam Tevfik Paşa’dan 17 Ekim 1922 tarihinde gönderilmiş bir gizli telgraf alıyor. Bu telgrafta Kurtuluş Savaşı ile elde edilmiş zaferin İstanbul ile Ankara arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırdığının övgüsü yapılıyor; devletler arası barış görüşmelerine katılacak İstanbul ve Ankara delegelerinin bir görüş etrafında buluşmaları için, kendisine talimat verilmiş bir temsilcinin acele İstanbul’a gönderilmesi isteniyor.

Bu telgrafa verilecek tek bir yanıt vardır; ki Sadrazam Tevfik Paşa’ya zaman geçirmeksizin ulaştırılıyor: “Barış Konferansı’nda Türkiye’yi ancak TBMM temsil edebilir; asıl yetkili TBMM’dir.”

Telgrafın yanıtı Sadrazam Tevfik Paşa’ya ulaştırılmışsa da, Barış Konferansı’na İstanbul ve Ankara hükümetlerinin ayrı ayrı davet edildiği gerekçesiyle, Tevfik Paşa bu kez talebi TBMM Başkanlığına iletmek gayretinde bulunuyor. Bu talep Meclis’i karıştırıyor; uzun süren görüşmelerde söz alan Mustafa Kemal ” Efendim; hakimiyet ve saltanat hiç kimseye hiç kimse tarafından ilim gereğidir diye, görüşmeyle ve tartışmayla verilmez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle zorla alınır… Şimdi de Türk milleti artık dur diyerek, hakimiyet ve saltanatını fiilen kendi eline almış bulunuyor .Bu bir oldubittidir.” değerlendirmesiyle tartışmaları sonuçlandırıyor.

Meclis’te 1 Kasım 1922 tarihinde yapılan oylama sonucu, ‘İstanbul’un işgal edildiği 16 Mart 1920 tarihinden itibaren Saltanat’ın kaldırılmış sayılacağını öngören öneri’ şiddetli alkışlarla kabul ediliyor. Meclis’in aldığı bu kararla bir yandan Osmanlı Devleti saltanatı sona eriyor, diğer yandan da Barış Konferansı’nda, Türkiye’yi Milli Mücadele’yi zaferle sona erdiren TBMM’nin temsil etmesi kararı alınmış oluyor.

Bu karardan sonra, Barış Konferansı’na gönderilecek Türk Heyeti’nin seçimine sıra geliyor. Çeşitli adayların Türk Heyetinde yer alması öneriliyorsa da, sonuçta Lozan Delegeler Kuruluna Başdelege Dış İşleri Bakanı İsmet İnönü ile delegeler Dr. Rıza Nur (Sinop Milletvekili) ve Hasan Saka (Trabzon Milletvekili) seçiliyor; ki bu heyet 40 kişilik bir teknik kurul dayanışması içinde çalışıyor.

İsmet İnönü, Lozan’da yepyeni bir dünyaya giriyor. Adına ‘diplomasi’ denilen çetrefilli, karmaşık bir dünya. Aslında masa başında yürütülen bir başka savaşa giriyor. Lozan’da karşılaştığı havayı 50 yıl sonra TRT’de yapılan bir söyleşide “amatör diplomat oluşumun güçlükleri” adıyla anlatıyor İnönü. Bu söyleşide “Ben o zamana kadar çizmeden başka bir ayakkabı tanımıyordum. Savaş meydanından çıkmış oraya gitmiştim. Oraya tüm delegeler kurulu üyeleri smokin ve silindir şapka ile gelmişlerdi. Oysa bizim başlarımızda ‘kalpak’ mevcuttu.” bilgisini veriyor, görüşmelerin ilk gününden itibaren de çevresindeki diplomatların kılık kıyafetine kendilerinin de uyum sağladığı açıklamasını getiriyordu.

İsmet İnönü, Lozan görüşmelerinde konuşulan diplomasi dilinin karmaşık usulünün yerine, amacını açık ve yalın olarak ifade ediyor. Bu durum önceleri soru işareti ile karşılaşsa da sonradan diğer ülke delegelerince de benimseniyor. Ki, bu ifade tarzı önünde “İsmet Paşa bir şey söylüyorsa, o doğrudur:” demekten kendilerini alamıyorlar da. Bu gerçek, İsmet İnönü’nün Lozan’da protokole fazla önem vermediğini belirtiyor. Başlangıçta acemi, henüz pişmemiş bir diplomat, bir kişilik olarak değerlendirilen İsmet İnönü, bu konferans görüşmelerinde Avrupa’nın deneyimli ve kibirli diplomatlarını zaman zaman çok zor durumlara sokuyor da. Çünkü, İsmet İnönü “Bütün protokol konuları, etiket konuları benim için ikinci dereceye düşmüştür, diplomatın önce memleket çıkarlarını düşünmesi gerektiğini kabul etmiştim” diyor.

Nitekim uzun tartışmaların yapıldığı bir oturumda, İsmet Paşa’nın sert tutumu üzerine İtalyan diplomat Montagna İsmet Paşa’ya ‘Sizi protesto ediyorum.’ diyecek olur. İsmet İnönü’nün yanıtı pek ilginçtir: “Mösyö Montagna ben protesto nedir bilmem!”. Karşı tarafın “Ne bilirsin?” diye sorusuna verdiği karşılık şudur: “Böyle protesto ettin mi, bir saat sonra savaşa tutuşuruz.’ deyiveriyor. İnönü’nün bu karşılığına Montagna ancak “Şimdi savaş sözünü nereden çıkardın?” demekten başka bir karşılık veremiyor. Ki, İnönü “Ben bütün ömrümde emir aldım ve emir verdim. Bunun dışında protestoydu, cilveydi, böyle şeyler bilmiyorum.” diyerek yanıtını eksiksiz veriyor.

İşte bu hava içinde konferansın ilk günü bir açılış programı yapılacaktır. Ev sahibi İsviçre Devlet Başkanı Haab bir “Hoş geldiniz” konuşması yapacak; konferansa katılan tüm delegeler adına da, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon teşekkür edecektir.

Bu tören taslağına karşı İsmet İnönü “Ben de konuşacağım” diyor. İnönü’ye “Böyle bir gelenek yok” diyorlar. İnönü ısrarla “Ben de diplomatik olarak teşekkür edeceğim” diyor; ki İnönü’yü ikna etmek için Fransa Başbakanı Poincare’nin dil dökmesine karşın.

Törenin başladığı gün önce İsviçre Devlet Başkanı Haab, ardından da Lord Curzon konuşuyor. Herkes törenin son bulacağını düşünürken, İnönü yerinden kalkıp kürsüye yürüyor. Cebinden notlarını çıkarıyor ve Fransızca yaptığı konuşmasını okumaya başlıyor. Lozan’a barış arzusuyla geldiğini, Türklerin çok haksızlık gördüğünü, işgale uğradıklarını açıkça belirtiyor. Barış düşüncesinin bütün konferansa egemen olması ve adaletli bir barış yapılması dileğiyle sözlerini tamamlıyor, yerine geçip oturuyor.

“Amatör diplomat” dedikleri İnönü, bu yurtsever ve ustaca tavrıyla Türkiye’nin konferansa katılan tüm devletlerle eşit olduğunu gösteriyor. Ki, İnönü’nün bu konferansta önemle üzerinde durduğu konu özetle şudur: ‘Bağımsızlık konusunda Türk milleti çok hassastır’, ‘Anadolu’da yepyeni bir devlet kurulmuştur.’, ‘Bir an önce barış yapılmasını istiyoruz.:’ Bu tezlere dayalı Lozan başarısı da sekiz aylık bu ‘diplomasi savaşı’nın ardından geliyor.

Lozan görüşmeleri süresince Ankara ile Lozan arasında sayıca 1700 dolayında telgraf gidip geliyor. İsmet İnönü, her günün görüşmelerini gizli rapor şeklinde telgrafla Ankara’ya bildiriyor, verdiği kararlar ile aldığı talimatlar bire bir örtüşüyor. Osmanlı borçları, Musul meselesi, Irak sınırı, Ermenilerin toprak istemi, Boğazların statüsü, kapitülasyonlar, azınlıklar gibi çok çetrefilli konularda yaşanan sert tartışmalara dayalı Lozan Antlaşması kararları, emperyalist devletler önünde Türkiye’nin bağımsızlığından ödün vermediğinin kabul edilişine örnek oluyor.

Bu konferansın ilk çalışma günü salonda, dokuz devletin delegelerinden İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya bir masada otururken, Türkiye’ye Bulgaristan, Romanya, Sırbistan delegelerinin oturduğu ikinci masada yer ayrılıyor. Bu durum, Türkiye’nin savunduğu ‘eşitlik’ ilkesine ters düştüğü için, İsmet Paşa itiraz ediyor. İtiraza Curzon ve diğerleri karşı çıkıyorsa da, sonunda oturma düzeni değiştiriliyor. Türk delegeler kurulu İngiliz, Fransız ve İtalyan delegeleriyle aynı masaya oturtuluyor. Hatta konferans dilinin Fransızca veya İngilizce olacağı belirtilmişken, İsmet Paşa bu duruma da itiraz ediyor: “Buna rağmen gerekirse Türkçe konuşurum.” diyor ve düşüncesini zabıtlara da geçirtiyor.

Bu konferansta 1. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinin tezleri iki noktada toplanıyor: ‘Türklerin Yunanlılara karşı verdiği savaş başkadır, Avrupa’nın yüzyıllar boyunca elde ettiği haklar başkadır. Bunları birbirine karıştırmamak gerekir.” Ki, bu düşünce Avrupa devletlerini Sevr Antlaşması’na götürüyordu. Onlar, Sevr Antlaşması’nda yapılacak kimi değişiklikler, iyileştirme ve fedakarlıklarla eski düzenin devamını istiyorlardı. Yani yeni Türk devleti tanınacaktı ama eski ekonomik ve hukuksal taahhütler, eski kapitülasyonlar devam etmeliydi. Bilinmeli ki konferansın başladığı günlerde İstanbul ve Çanakkale Boğazları işgal altındaydı, dolayısıyla boğazlarda denetim ve yönetim hakkının devam etmesi galip devletlerin isteğiydi.

Avrupa’nın galip devletlerinin bu isteklerine karşı Türk delegasyonu görüşlerini bağımsızlık savaşına dayandırıyor. Heyetimizin görüşleri üç noktada toplanıyor: ‘Osmanlı İmparatorluğu sona ermiştir, bu sebeple imparatorluk tarafından imzalanan bütün anlaşmalar geçersizdir.’, ‘Yeni Türk devletinin Yunanistan dışında diğer devletlerle savaşı olmamıştır, olsa bile yeni anlaşmalarla sonuçlandırılmıştır.’, ‘Türkiye, TBMM’nin onayladığı kimi anlaşmalar dışında, geçmişten gelen ilişkileri yok sayarak beyaz bir sayfa açmak istemektedir’

(Yazının devamı yarınki sayımızda )