“Kur-anı Kerim Güzel Okuma ve Ezan Okuma Yarışması’nda İl Birincisi Oldu

Haber: Hilal GEZER- Çanakkale İli İmam Hatip Okulları arası Mesleki Yarışmalar kapsamında yapılan Kur-anı Kerim Güzel Okuma ve Ezan okuma yarışmasında, Ezan Okuma kategorisinde 9. Sınıf öğrencisi AbdulKadir Örenci isimli öğrenci il birincisi oldu.

İl Miili Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, ve İlçe Milli Eğitim müdürü Tahir Karaca yapılan ödül töreninde öğrenciye belgesini ve ödülünü takdim ettiler.