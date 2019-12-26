OKULLAR ARASI FUTSAL MÜSABAKALARI YAPILDI

Haber: Hilal GEZER- Dün okullararası genç kızlar ve genç erkekler futsal grup müsabakası yapıldı.İlk olarak genç erkekler futsal grup müsabakası Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşılaştı. Daha sonra genç erkekler futsal grup müsabakası Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Gelibolu Anadolu Lisesi müsabakası yapıldı. Son olarak da genç kızlar futsal grup müsabakası Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- ve Gelibolu Anadolu Lisesi arasında gerçekleşti.