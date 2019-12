DİPLOMAT İNÖNÜ-LOZAN

(Dün yayımladığımız yazının devamıdır.)

Lozan Barış Antlaşması görüşmelerinde birinci derecede rol oynayan diplomat Lord Curzon’a karşı İsmet İnönü, kıran kırana bir mücadele veriyor. Aralarındaki geçen bir görüşmede Lord Curzon diyor ki: “Muzaffer general! Sen çok manevraya alışmışsın. Bağırmaya çok alışmışsın Bana müzik kutusunu hatırlatıyorsun. Her Allah’ın günü hep aynı melodiyi çalıyorsun. Ta ki hepimizi hasta edene dek: Egemenlik, egemenlik, egemenlik.” .” Bu beyana İnönü’nün verdiği karşılık şu oluyor: “Ama düşündüklerini sana yaptırmayacağım, görürsün yaptırmayacağım!”

İsmet İnönü, Curzon’a verdiği bu karşılığı görüşmelerin her evresinde bire bir karşı taraf önünde uyguluyor da: Bu nedenle ” Lord Curzon diyor ki: Konferansta bir sonuca varacağız. Ama memnun ayrılmayacağız. Hiçbir işte bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizin akla uygun olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyorsunuz. Hepsini reddediyorsunuz. En sonunda şu kanıya vardık ki ne reddederseniz hepsini cebimize atıyoruz. Memleketiniz haraptır. İmar etmek istemeyecek misiniz? Bunun için paraya ihtiyacınız olacaktır. Parayı nereden bulacaksınız. Para bugün dünyada bir bende var, bir de şu yanımdakinde. Unutmayın, ne reddederseniz hepsi cebimizdedir. İhtiyaç sebebiyle yarın para istemek için karşımıza gelip diz çöktüğünüz zaman, bugün reddettiklerinizi birer birer çıkarıp size göstereceğiz. Böylece reddettiğiniz ayrıcalıkları tekrar alacağız.”

Bu açıklamaya İnönü’nün verdiği tek bir karşılık olur: “Şimdi sorunları çözelim, para istemek için gelirsem, o zaman gösterirsiniz.”

Lord Curzon’a verdiği bu karşılığı İsmet İnönü, yaşamı boyunca savunduğu siyasal izlencelerde bir an için dahi aklından çıkarmıyor!

İşte konferans taraflarının bu tutumunu ve imzalanan antlaşmayı İngiliz tarihçi Arnold Toynbee şöyle tespit ediyor: “Bu düelloda kazanılan başarının en büyük onur payı, kulağı ağır işiten fakat her şeyi son derece iyi hesaplayan, inatçı devlet adamı ve asker İsmet Paşa’ya ait bulunmaktadır.”, “Lozan’da müttefikler, Türk ulusçularının yaklaşık olarak tüm taleplerine boyun eğdiler. Dünya, şaşılacak şu manzarayla karşılaşmıştır: Yenilgiye uğratılmış ve görünüşte yıkılmış bir ulus, yıkıntılarının üzerinden yükselerek, kesinlikle eşit koşullar içerisinde, dünyanın en yüce uluslarının önüne çıkarak, Birinci Dünya Savaşı’nın muzafferlerinden hemen hemen her ulusal dileğini almıştır.”

Eseri ‘Atatürk-Bir Milletin Yeniden Doğuşu’ adıyla dilimize kazandırılan Lord Kinross da bu konuda şöyle diyor: ” Lord Curzon bazı arkadaşlarının aksine, karşısındakini hâlâ Osmanlı Türk’ü sanıyor, pazarlık ede ede sonuna kadar dayanacağını, sonunda razı olacağını umuyordu. Ama Curzon’un bir türlü kavrayamadığı yeni bir şey vardı: Şimdiye değin hiçbir dost ülkesinde benzeri olmayan, ilkelerin her şeyin üstünde tutulduğu vatansever, milliyetçi bir hareket…”

Bu değerlendirmeler ve imzalanan Barış Antlaşması koşulları da göstermiştir ki, İsmet Paşa “Yeni kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını ve bağımsızlığını bütün dünyaya kabul ettirmiş” bir devlet adamıdır.

Uzun ve yıpratıcı tartışmalar, mücadeleler ve çetin diplomasi savaşı sonrası 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalanıyor.

Antlaşmanın ilk imzasını atma onuru İsmet İnönü’ye veriliyor. İnönü, ağır adımlarla imza masasına yürüyor, Atatürk’ün kendisine bu amaç için verdiği altın dolma kalemi cebinden çıkarıyor ve antlaşmaya imza veriyor. Türk kurulunun antlaşmayı imzalamasından sonra diğer devletlerin temsilcileri de tek tek haklarını kullanıyorlar.

Lozan’da yaşananların tanığı gazeteci Ahmet Şükrü Esmer, bu noktada bir gözlemini şöyle anlatıyor: “İmza akşamı Lozan çalışmalarını yakından izlediğim İsmet Paşa’yı bu vesile ile tebrik etmeye gitmiştim. Paşa, yalnız oturuyordu. Ve yorgundu. Kendisini tebrik edince bana demişti ki: “Gazi’nin eseridir. Yapacak tek işim kaldı. Eserimi götürüp şefimin ayaklarına koymak.”

Gazetecinin gözlemini yaptığı bu gerçekte ‘Atatürk’e bağlık vardır. Burada sadakat ve vefa vardır. Burada liderine tartışmasız inanış vardır. İşte bu anlayış İsmet Paşa’yı tartışmasız Atatürk’e bağlayan şaşmaz niteliktir.’

“Antlaşmanın imzalandığı haberi Ankara’ya ulaşınca, Atatürk 25 Temmuz 1923 Çarşamba günü İnönü’yü ve Türk Delegeler Kurulu’nu bir telgrafla kutluyor: Millet ve hükümetin zatidevletlerine vermiş olduğu yeni görevi başarıyla tamamladınız. Memlekete bir dizi yararlı hizmetlerden ibaret olan ömrünüzü bu defa da tarihi bir başarı ile taçlandırdınız. Uzun savaşlardan sonra yurdumuzun barışa ve bağımsızlığa kavuştuğu bugünde, parlak hizmetlerden dolayı sizi sayın arkadaşlarımız Rıza Nur ve Hasan Beyleri ve çalışmalarınızda size yardım eden bütün delegasyon üyelerini teşekkürle ve içten duygularla kutlarım.’

Atatürk’ün bu telgrafına İnönü şu yanıtı veriyor: “Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, Ödüllendirmeniz ve tebrikleriniz, kurulumuz üyelerini şükran duygularına boğdu. Barışın imzalanması dolayısıyla, davamızın gerçek bayraktarı olan zatidevletlerine saygılarımızı ve tebriklerimizi sunarız.”

Atatürk’ün ve Lozan Türk Delegeler Kurulu’nun bütün görüşmelerde amaçladıkları ‘tam bağımsızlık’ ilkesi, bu antlaşmanın tüm maddelerinde kazanılıyor da. Türkiye toprakları Misak-ı Milli ile belirlenen sınırlara çok yakın ölçüde gerçekleşiyor. Anadolu kıyılarına üç milden az uzaklıktaki adalar Türk toprağı sayılıyor; Gökçeada, Bozcaada, Tavşan adaları da dahil. Kendisine bırakılmış adalarda Yunanistan’ın deniz üssü kuramayacağı, bu adaları silahlandıramayacağı kuralı getiriliyor. Osmanlı Devleti’nin borçlarının, bu devletten ayrılmış ülkeler arasında paylaştırılması esası benimseniyor. Kapitülasyonlar tümden kaldırılıyor, denizlerimize kabotaj hakkımız sağlanıyor. Türkiye ile Yunanistan arasında Batı Trakya Türkleri ve İstanbul Rumları ayrık olmak koşuluyla Hristiyan Rum- Müslüman Türk nüfus mübadelesi kararı alınıyor. Türkiye’de oturan ama Müslüman olmayan azınlıkların Türk vatandaşı sayılacağı, Türk kanunlarına tâbi olacağı kuralı getiriliyor. ‘Ermeni yurdu’ istekleri reddediliyor. Fener Rum Patrikhanesi’nin siyasal ve idari yetkileri kaldırılıyor. Yabancı okullarının Türk egemenliğine ters düşmeyecek yapılanması sağlanıyor. Giderek Yunanistan’ın savaşta verdiği zarar karşılığı Türkiye’ye tazminat olarak Karaağaç bölgesini verme kararları kuruluyor.

Bu antlaşmanın lehimize düzenlenmiş hükümlerine dayanılarak, sonraki yıllarda yapılmış Montrö Antlaşmasıyla Boğazlar üzerinde tam egemenlik hakkımızı kazanıyoruz. Hatay’ın bağımsızlığını kazanması ve anavatan Türkiye’ye katılması kararı ile “40 yıllık Türk Yurdu düşman işgalinde” bırakılmıyor.

Bugün, Lozan Barış Antlaşması 96. Yıldönümüne ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça sonsuza kadar yaşayacak da. Oysa, “Yobaz dinci takımı, halifelik düşüncesi militanlarının ve ikinci Cumhuriyetçilerin, Atatürk’ü ve İsmet İnönü’yü eleştirmek için kullanageldikleri bir konu Lozan Barış Antlaşması.”

İdeolojik varlıklarını Rıza Nur’a, Necip Fazıl Kısakürek’e, Kadir Mısıroğlu’na borçlu olanların dillerinden düşürmedikleri ‘Lozan’ın gizli maddeleri var’, ‘Lozan 100 yıl sonra yürürlükten kalkacak’ türünden söylemlerinin devletimizin en üst kademelerinde görev üstlenmiş siyasilerce de kullanılageldiği, onların Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi ‘Lozan, bir hezimettir’ karalamasına başvurmalarının ne denli gerçek dışı olduğu Diplomat İnönü-Lozan kitabı okunmakla anlaşılıyor. Ege Denizi’nde 12 Ada’nın Lozan’da kaybedildiği yalanını söyleyenleri tarihsel gerçekler de yalancı çıkarıyor. Lozan’da İtalya Başbakanı Mussolini ile İsmet İnönü’nün yaptığı görüşmede, bu konu Mussolini’ye hatırlatıldığında, Mussolini şöyle diyor: “Adalar meselesi çözülmüş bir konudur. Çözülmüş bir konu hiçbir biçimde konuşulmaz.”

Başka söze gerek var mıdır ki! Lozan’a gidildiğinde 12 Ada zaten bizim elimizde değildir. Osmanlı Devleti, 1912 yılında adaları işgal eden İtalya’ya, 1914 yılında imzaladığı Uşi Antlaşmasıyla adaları devir etmiş bulunmaktadır. Tıpkı Lozan’a giderken Musul’un İngilizlerin elinde olması gibi. Ki, Lozan’da Musul konusunda da bir anlaşmaya varılamamıştı. Stratejik önemi gereği, Musul’u barış masasında elde etmekten çok, İngiltere ile yeni bir savaşı göze alarak ele geçirmek gerekebilirdi de. Antlaşma sonrasında Türk Devleti’nin karşısına çıkarılmış iç isyanlarla (Nasturi Ayaklanması, ve Şeyh Sait İsyanı) uğraşmaya zaman ve enerji ayırması, bu konunun götürüldüğü Milletler Cemiyeti’nin de Musul ve Kerkük bölgesini Irak’a vermesiyle, Türkiye ile Irak arasındaki sınır çiziliyor.

Tüm bu gelişmelere göre Lozan Barış Antlaşması, savaş alanında kazanılmış zaferin barış masasında tüm dünyaca tanınması demektir: “Kuvayı Milliyetçiler olağanüstü gayret ve çalışmayla, Atatürk’ün önderliğinde Türk halkına dayanarak, Gazi Meclis’i açarak ve dört yıl mücadele ederek, bin bir güçlükle mazlum milletlerin ilk İstiklal Savaşı’nı kazandılar. Bu kazanılan zafer; Lozan Barış Konferansı’nda uluslararası bir belgeye, bir antlaşmaya dönüştü.”

“Kuvayı Milliyeciler Lozan’da zorla hiçbir koşul kabul etmediler. Tersine Lozan’da Birinci Dünya Savaşı galiplerine tam bağımsız Türk devletini kabul ettirdiler. Bu nedenle ‘Lozan’ın zafer diye yutturulması’ söylemi sağlıksız, son derece tehlikeli ve sakat bir düşüncedir.”, “Lozan Antlaşması bir değil iki savaşı bitirdi. Birincisi, Osmanlı Devleti’nin yenildiği Birinci Dünya Savaşı’nı bitirdi. İkincisi, Kuvayı Milliyecilerin zaferle sonuçlandırdıkları Türklerin bağımsızlık savaşını bitirdi.”

İşte bu gerçekler önünde,’ Hasta Adam’dan bir bağımsız devlet doğdu; biz bugün “Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedidir.” demenin övüncünü yaşıyoruz.