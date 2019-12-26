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CHP Eceabat’ta Delege Seçimlerini Tamamladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Seda Liman ZENGİN- CHP’nin kongre takviminin açıklanması ile birlikte tamamlanan delege seçimlerinin ardından Çanakkale’deki ilk ilçe kongresi Eceabat’ta gerçekleştirdi.
Tek listenin güven istediği genel kurulda Özacar ,İlçe Başkanı seçilen Metin Övün ve yönetim kurulu üyelerini kutlayarak , çalışmalarında başarılar diledi.

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