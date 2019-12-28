Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Düzenlendi

Haber: Seda Liman ZENGİN- Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma programı dün ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirdi. Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma programı dün ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirdi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı.Ardından Mehmet Akif Ersoy’un biyografisi okundu ve Ozan Esen isimli öğrenci “Cenk Şarkısı” adlı şiirini seslendirdi.

Akif filminin görsel sunumu salondaki davetlileri izletildi.Ardından program sona erdi.

İstiklal Marşı’mızın yazarı vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un anma programına Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan,İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca,İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Can, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü,İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir, SGK Gelibolu Şube Müdürü Serpil Akçay, Kütüphane Müdürü Yasemin Akçay ,öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.