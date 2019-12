Hazırlıklar Tamam Gelibolu 2020’yi Bekliyor

Haber:Ali GEZER- Gelibolu Belediyesi her yıl geleneksel hale getirdiği cadde ve sokak ışıklandırması çalışmalarını tamamladı.

2020 yılına sayılı günler kala Geliboluı Belediyesi tarafından Atatürk Caddesi, Tuğsavul Caddesi ve İç Liman bölgesinde yapılan aydınlatma çalışmaları ile ilçe güzel bir görünüme kavuştu.Ağaçlar ve elektrik direklerine yapılan uygulamada her yıl olduğu gibi bu yıl da düşük enerji tüketimi ile öne çıkan ip led, perde led ve hortum led malzeme kullanıldı.Yeni yıla coşkulu girilmesi adına kentin merkez noktalarında yürütülen ışıklandırma çalışmasını tamamlanmasıyla sokak ve caddeler adeta ışıl ışıl oldu.Yeni yıl coşkusunun yaşatıldığı sokak aydınlatmalarında ortaya renkli görüntülerin çıktığını belirten Başkan Özacar, bu çalışmayı geniş kapsamlı olarak her yıl arttırarak sürdürdüklerini, çarşı ve iskele bölgesinin daha canlı bir görünüme kavuştuğunu belirtti.