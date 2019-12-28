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“Hakkın Sesi: Mehmet Akif” Konulu Program Düzenlendi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Hilal GEZER-Mehmet Akif Ersoy vefatının yıldönümünde anıldı.
Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi “Hakkın Sesi: Mehmet Akif” konulu program düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy vefatının yıldönümünde anıldı.
Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi “Hakkın Sesi: Mehmet Akif” konulu program düzenlendi.
Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırladığı programda Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ile ilgili sunum izlendi..
“Zulmü Alkışlayamam” ve “Bülbül” şiirlerini öğrenciler tarafindan seslendindirildi. Mehmet Akif ve özlediği gençlik hakkında konuşma yapıldı. Hakkın Sesi adlı kompozisyon yarışması düzenlendi.
Kompozisyon yazma çalışması yapıldı.

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