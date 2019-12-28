MİNİK BADMİNTONCULAR GENÇ BADMINTONCULARLA ANTRENMAN YAPTILAR

Haber: Caner AKŞİT- 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıflardan oluşan minik badmintoncular Persembe grubu spor salonundaki yoğunluk nedeniyle bu haftaki antrenmanını İlçemiz Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirdi.

Minik badmintoncular Okullararası Badminton Gençler kategorisinde müsabakaya hazırlanan okul takımıyla tanışmaktan ve antrenman yapmaktan buyuk keyif aldı. Ayrıca katılacakları müsabakada başarılar dileyerek spor salonunda çalışma imkanı sağlayan Beden Egitimi Öğretmeni Derya İlbey Eren ve Okul Müdürü İlker Doğan ‘ a teşekkür ettiler.