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Lösev Gelibolu Şubesi Yen Yıl Öncesi Yürekleri Isıtıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber:Seda Liman ZENGİN – İlçemiz Gelibolu LÖSEV Temsilcileri Atatürk Caddesi İş Bankası Gelibolu Şubesi önünde yeni yıl standını açtı. Stantta 2020 yılı takvimleri,ajandalar, defterler, yastıklar, kupalar, el yapımı bebekler, anahtarlıklar ,bez çantalar vb. ürünler satışa sunuldu.
Soğuk kış günlerinde stand açan LÖSEV Temsilcileri lösemi hastalarına umut olmaya devam ediyor.
Lösev Gelibolu Temsilcileri ilçemiz İş Bankası önünde satışlarına devam ediyor.Lösemili hastalar desteklerinizi bekliyor.

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