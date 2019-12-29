CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan Eceabat Kongresinde Konuştu

BU BÜTÇE, ZENGİNİ DAHA ZENGİN

FAKİRİ DAHA FAKİR YAPACAK BİR BÜTÇEDİ

Haber Merkezi- CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, partisinin Eceabat İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada 2020 bütçesi ile ilgili partililere bilgi verirken, “Bu bütçe halkın bütçesi değil, sarayın bütçesi, yandaşın bütçesi. 2002 yılında en zengin yüzde 10, Türkiye’deki servetin yüzde 67’sine sahipti, bugün ise en zengin yüzde 10 Türkiye’deki servetin yüzde 82’sine sahip. Bu bütçe halkın bütçesi olabilir mi? Bu bütçe zengini daha zengin fakiri daha fakir yapacak” dedi.

Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Eceabat ilçe kongresine katılarak partililere seslendi. İktidarın sona yaklaştığını ifade ederek, CHP’nin iktidara yürüdüğünü ifade eden Özgür Ceylan, “Ülke ekonomik kriz içinde. Bu bütçenin buna bir çözümü var mı? Yok! Artık CHP zamanı” dedi. Özgür Ceylan bütçede Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin 8 bakanlığın bütçesinden fazla olduğunu kaydederek, “Bu rakamlar, sarayın neyi önemsediğini açıkça ortaya koyuyor. Ancak ülkenin en büyük sorunu ekonomik kriz ve işsizliktir. Her 3 gençten biri işsiz. Genç işsizlik oranı ülke tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmış durumda ve yüzde 27 düzeyinde” diye konuştu. 1986 yılından bu yana 70 milyar dolar özelleştirme yapıldığını ifade eden ÖzgürCeylan, “1986 ila 2003 yıllarında 8 milyar dolar özelleştirme yapılırken, AKP iktidar olduğu 2003 ila 2019 yıllarında yapılan özelleştirme miktarı toplam 62 milyar dolardır” diye konuştu.

“Madde Bağımlılığı Ölümlerinde Avrupa 1.’siyiz.”

Atanamayan öğretmen sayısı 2003 yılında 60 bin iken bugün gelinen noktada 450 bin genç öğretmenin atanmayı beklediğini ifade eden Özgür Ceylan, önemli bir konuya da dikkat çekti.Özgür Ceylan, genç işsizliğine bağlı olarak madde bağımlılığının gençler arasında hızla arttığını ifade ederek, “Buradan size çok acı bir rakamı paylaşmak istiyorum. Avrupa Birliği ülkeleri arasında aşırı dozda maddeye bağlı ölümlerde Avrupa birincisiyiz. Bu bütçe halkın bütçesi olabilir mi?” dedi. Bütçe açığının her yıl bir önceki yıla oranla arttığını ifade eden Özgür Ceylan, “Bu bütçede artan tek şey halktan alınan vergiler. Bütçenin 3’te 2’si dolaylı vergi. Asgari ücretliden yüzde 20 vergi alınırken, yattan, pırlantadan vergi alınmıyor” diye konuştu.

“Suriyeli Çocuklar, Sosyal Bir Yara Olmadan Çözüm Üretilmeli”

Ülkemizde sığınmacı olarak yaşayan Suriyelilere de değinen Özgür Ceylan, “Harabe niteliğindeki evlerde yaşayan 1 milyon Suriyeli çocuk var ve bunların sadece yüzde 60’ı okullarda eğitim alabiliyor. Geri kalanı sokaklarda dilenci, mendil satıyor. Bunların gelecekte ülkemizde neden olabileceği sosyal yarayı düşünüyor musunuz? Tüm bunlar sarayın yanlış ekonomi politikaları ve dış politikasının sonucu” diye konuştu.