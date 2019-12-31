Kaymakam Hakan Kılınçkaya’nın Yeni Yıl Mesajı

Kaymakam Hakan Kılınçkaya yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kılınçkaya mesajında ; “2020 yılının birlik ve beraberlik içinde milletimiz, ülkemiz, ilçemiz ve bütün insanlık için üzüntü keder ve felaketlerden uzak sağlık, mutluluk, barış ve huzur dolu bir yıl olması dileklerimle İlçemizde çalışan kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, basın mensuplarının, ilçemizde yaşayan tüm halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim.”dedi.