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Destekleme ve Yetiştirme Kursları Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Seda Liman ZENGİN- İlçemiz Temel Eğitim Kurumlarında yapılmakta olan DYK(Destekleme ve Yetiştirme Kursları ) kursları devam ediyor.

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Nedir?
DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Fiziki Durumları Uygun, Öğrenci Ve Kursiyer Kapasitesi Olan Resmi Orta Okul, İmam Hatip Orta Okulları, Orta Öğretim Kurumları Ve Halk Eğitim Merkezlerine Bağlı Olarak Açılmaktadır. Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Ücretsiz Olarak Verilmektedir.
Kurslarda Devam Zorunludur Ve 1/5’dan Fazla Devamsızlık Yapan Öğrencinin Kaydı Silinir Ve O Eğitim Öğretim Dönemi İçerisinde Bir Daha Kaydı Alınmaz.

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