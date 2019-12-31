Yeni Bir Yıla Girerken

6 Aydır Taş Bulunamıyor!

İlçemize yapılmasına karar verilen feribot iskelesi için, bugüne kadar yapılacağı bildirilen hiçbirşey yapılmadı.

Belediyenin milyonlarca lira vererek kamulaştırdığı yerleride, kirasınıda ödediği denizide herşeyi GESTAŞ’ın “Biz yapacağız!” sözüne inanarak veren belediye de, Gelibolu Halkı da aldatılmaya devam mı ediliyor?

Son olarak İl Genel Meclis kararlarıyla 10 milyon para çıkartılarak, başlıyoruz densede, ne başlandı, nede çıkan paranın üzerine konacağı söylenen 15 milyon TL çıktı.

3 aydır Çanakkale’de taş bulunamıyor..!

Eceabat balıkçı barınağına taş bulunurken,Lapseki devasa balıkçı barınağına taş bulunurken, Gelibolu’ya bulunamaması sizce inandırıcı olabiliyor mu?

Neden Gelibolu’ya, Gelibolululara bu eziyet reva görülüyor…?

Ne yapalım söyleyinde bu halk onu yapsın….

Seçimlerde onlarca kere söyledik kimseye inandıramadık.

İki tip insan vardır.

1- Yaparsın görür, verir.(Aklı gözünde olanlar)

2-Yapıcam dersin, verirler.(Aldatılmaktan bıkmamış olanlar)

Gelibolu 1963 den beri hep aldatılıyor.Ondan dolayı, artık akılları gözlerinde de belki ondan..

Yalvarıyoruz yapın şu iskeleyi, daha fazla üzmeyin Gelibolu halkını..!

Kimsenin cefayı artık çekmeye tahammülü kalmadı.

“Taş bulamıyoruz” diyorsanız, neye benziyor biliyor musunuz..?

Nasrettin Hoca’nın “İpe un sermiş bizim hatun”sözüne.

Tıpa, tıp..!

Bu işler çoluk- çocukla olmaz.Buranın halkı bu seçimleri neden vermedi?Tamda bu yüzden…

Adaylıkların belli olduğu günden bugüne geçen tam 10 ay oldu.İlçede bir ilçe başkanı yok.

Allah’tan çok beyefendi bir vekil varda, bugüne gelindi.

O da canından bezdi, biran önce bu işten kurtulmayı bekliyor.

Peki yeni parti başkanı kim olacak, yönetim de kimler yer alacak?

5-6 aydır gümbürtü koparanlar var.

Mehmet nasıl gitti?

Yeni başkan kim olacak?

Gelibolu’da nasıl bir başkan başarılı olur?

Hayatında hiçbir siyasi geçmişi olmayan, iki kelimeyi bir araya getiremeyen hatta bir okul aile birliğinde bile görev yapmamış adamlar başkan olmaya soyunuyorlar, bu kadarına da “PES!”doğrusu…. (Yarın devam edecek)