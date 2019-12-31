GENÇLERE ÖRNEK OLACAK OLAN GELİBOLULU MÜNEVVER ÇALIŞKAN’IN BAŞARI VE AZMİNİN HİKAYESİ

Haber: Caner AKŞİT- Gelibolulu 2 çocuk annesi 42 yaşında bir kadın , bizden biri , içimizden biri , kendi halinde sade bir ama biraz da hırslı bir kadın , şöyle ki ;

Münevver hanım geçen yıl çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştı, damar tıkanıklığı nedeniyle ÇOMÜ Kalp ve damar cerrahı Doç.Dr Tolga KURT’un yaptığı başarılı ameliyatla bacaklarındaki 3 ana damar değişti , çok acılar çekti , ancak koltuk değnekleriyle yürüyebildi ama yılmadı ve pes etmedi .

Münevver Hanım , doktoru Tolga KURT’un tavsiyesiyle spora ve yüzmeye başladı ama Halil Tuna Hoca’dan yüzme dersi almaya başladığında ise gerçek anlamda yüzemediğini ve yüzme tekniklerini hiç bilmediğini gördü ama bu durum onu yıldırmadı tam tersine hırslandırdı ve Halil Tuna hocadan ilk önce yüzme tekniklerini öğrendi ve sonra da sıkı antremanlara başladı .

Bir yıl , hiç dur durak bilmeden , yaz ve kış , yağmur ve çamur demeden Halil Tuna hoca ile çalıştı , çok sıkı antremanlar yaptı . Yaz boyunca , her gün genç sporcularla Hızır kayasından Mehmetçik gazinosuna kadar gidiş – geliş yüzme ( gidiş – dönüş 1.6 km ) antremanlarına rüzgar ve dalgalara rağmen katıldı ve ayrıca genç triatlon sporcularıyla beraber , kendi 2 kızı ile beraber kilometrelerce koşu antremanı yaptı .

Ve işte 2019 yazı geldi , yarışlar başladı .

Münevver Çalışkan ilk önce Modern Pentatlon Federasyonu Istanbul Maltepe’de 2019 Ağustos ayında yapılan Türkiye Şampiyonasında kadınlar 40 -45 yaş kategorisinde 2. olarak gümüş madalya sahibi oldu .

7-8 Eylül 2019’da , Kusadaşı’nda yapılan biatlon ( koşu – yüzme – koşu) kulüpler arası Türkiye şampiyonasında ise kadınlar 40 -45 yaş kategorisinde 1. olarak altın madalya sahibi oldu .

Böylece Münevver Çalışkan azmin ve çalışkanlığın elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını hepimize gösterdi ve aynı zamanda da hem spor yapan 2 çocuğuna hem de Halil Tuna Hoca ile spor yapan tüm gençlere mükemmel bir örnek oldu .

Bakın bu konuda Münevver Çalışkan neler söylüyor , kendi anlatımıyla okuyalım ;

” Sağlık sorunları yaşadığım zor günlerimde ve sonrasında spora başladığımda bana sürekli destek olan ve moral veren eşim Şükrü Çalışkan ile kızlarım Azra (12) ve Rana ( 7 ) ile Halil Tuna hocama ne kadar teşekkür etsem azdır , ameliyat olduğumda değil metrelerce yüzmek , kilometrelerce koşmak adım atmak bile benim için çok güçtü .

Bu durumu en iyi anlayan ve görenler ailem ile birlikte en yakınımda olan arkadaşlarımdı . Ben ne kadar inanmasam da yakınımdaki dostlarım , sizler bunu başarabileceğine benden fazla inandınız ve sürekli beni teşvik ettiniz .

Kıymetli Halil Tuna hocam ve yakın dostlarım her antrenmanı yakından seyredip bana ” sen kazansan da kaybetsen de sen bizim için gönlümüzün birincisisin ” dediler ve hocamız da sürekli o madalyayı alıp geleceksin dedi ve hepiniz beni inanılmaz motive ettiniz .

Özellikle Fatma Danış Dündar ve tabii ki Halil Tuna Hocam , birgün şeref kürsüsüne de çıkacaksın ve de kürsüde birincilik senin olacak diye beni o kadar çok inandırdınız ki , ben de sizlerin teşviği ile buna inandım ve antremanlarımı hiç aksatmadan hırsla çalıştım ve çalıştım

Sizler bana benden daha fazla güvendiniz , ben de hem sağlığım hem de dostlarım ve hocamın bana olan inancını boşa çıkarmamak adına çok çalıştım ve işte bu yoğun ve disiplinli çalışmalar sonucunda kadınlar 40-45 yaş kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktım .

Bu başarımda bana destek olan kardeşlerim, ablalarım , abilerim ve özellikle Hocam Halil Tuna hocam ve fener altındaki çınarlı çay bahçesindeki dostlarım bu başarıda sizlerin de payı çok büyük ve ben bu değerli katkılarınızın hiçbirinizi unutmuş değilim , hepinize minnet borçluyum ve hepinize çok teşekkür ederim .

Başta değerli Halil Tuna hocam olmak üzere beni sürekli teşvik eden aileme , tüm dostlarıma ve Geliboluspor Triatlon takımı değerli ailesine çok teşekkür ediyorum ve sizleri çok seviyorum.”sözlerini ifade etti. .