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MUHSİN İMDAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Caner AKŞİT- Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Serhat Sürücü’ nün dedesi Muhsin İmdat dün son yolculuğuna uğurladı.  Merhum Muhsin Sürücü’nün cenazesine Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Ak Parti İlçe Teşkilatı, ailesi ve yakınları katıldı.
Kaymakam Hakan Kılınçkaya merhumun yakınlarına , “Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”diyerek başsağlığı mesajı iletti.

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