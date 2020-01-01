İçeriğe geç
1 Ocak 2020
Facebook
Büyük Zafer Gazetesi
Gelibolu'da Okunan Gazete
Menü
GÜNCEL HABERLER
KÖŞE YAZILARI
SPOR
BÖLGE HABERLERİ
GELİBOLU KİTAPLARI
HESABIM
×
Son dakika:
Kim Başkan Olacak…!
GÖLCÜK GENÇLİK’TE SERT DÖNEMİ
YILIN SON SALI PAZARI VE YENİ YIL ALIŞVERİŞLERİ
Otomatik taslak
MUHSİN İMDAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
GÜNCEL HABERLER
31 Aralık 2019
31 Aralık 2019
Otomatik taslak
Gönderen: buyukzafer
0 yorum
Yazı dolaşımı
MUHSİN İMDAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YILIN SON SALI PAZARI VE YENİ YIL ALIŞVERİŞLERİ
Bunları da sevebilirsiniz
Şöforler Odası’ndan Nakliyecilere Uyarı
18 Aralık 2019
buyukzafer
0
KAYMAKAM KILINÇKAYA İZİNE ÇIKTI
22 Haziran 2019
buyukzafer
0
1. Bolayır Tarihi Sempozyumu Yapılacak
3 Aralık 2019
buyukzafer
0
Bir cevap yazın
Cevabı iptal et
Yorum yapabilmek için
giriş yapmalısınız
.
X