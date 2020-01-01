YILIN SON SALI PAZARI VE YENİ YIL ALIŞVERİŞLERİ

Haber : Seda Liman ZENGİN- 2019 Yılının son salı pazarı ve yeni yıl alışverişi için vatandaşlar sokağa döküldü. Hem 2019 Yılının son Salı Pazarı hem de yeni yıl dolayısıyla vatandaşlar sokaklara akın etti.

Hummalı bir alışveriş telaşına düşen vatandaşlar, hediye seçimi olarak sevdiklerine bay- bayan parfümler , cüzdanlar ve çeşitli kozmetik ürünleri tercih ettiler.

Salı Pazarında da yeni yılı evlerinde geçirecek vatandaşlar, sofralarını süslemek adına ve sevdiklerine hediye seçebilmek için pazarı tercih edenlerde oldu. Bu nedenle Salı Pazarında da yoğunluk yaşandı.

Kendilerine ve sevdikleri için alışverişte bulunan vatandaşlar 2020 yılının sevdiklerine hayırlı, uğurlu geçmesini ve bereketli olmasını dilediler.