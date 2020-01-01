GÖLCÜK GENÇLİK’TE SERT DÖNEMİ

Haber: Ali GEZER- Gelibolu Gölcük Gençlik’te Cengiz Sert dönemi başladı. Yeni yapılan kongre ile Cengiz Sert ve ekibi iş başına geldi. Yeni oluşan Yönetimde Cengiz Sert Başkan, Hasan Karaca, Hakan Tosun, Tolga Gülercan, Bahadır Gümüşlü, Tevfik Onar ve Demirşah Çamur görev aldı.

Yen Başkan Cengiz Sert “Yıllarca Gelibolu Futbolu’na Futbolcu olarak hizmet ettim. Bundan sonra İlçemizin futboluna renk katan Mahallemizin takımı Gölcük Gençlik spora yönetici olarak hizmet edeceğiz. Geç bir yönetici ekibiyle yola çıkıyoruz ama büyüklerimizin tecrübelerinden de yararlanarak yola çıkıyoruz. Amacımız gençlerimizi spor sahalarına yönlendirmek ve kötü alışkanlıklarından uzaklaştırmaktır. Gölcük Gençlik spor olarak daha önceki yıllarda olduğu gibi Ülkemize ve Geliboluspor’a kaliteli oyuncu yetiştirmek. Bu sezon ikinci amatöre katılacağız. Çanakkale U-17 liginin başlamasına az bir süre kaldı ama eğer kadromuzu yetiştirebilirsek U-17 ligine de katılmayı düşünüyoruz.2020 Yılının Ülkemiz ve İlçemize hayırlar ve başarılar getirmesini diler, Herkesin yeni yılını kutlarım” dedi.