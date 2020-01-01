TGC Üyesi: Recep Yüzüak- Ak Parti’de 2020 yılının başında en çok konuşulacak sorusu hiç kuşkusuz;

“Kim başkan olacak…?

Ak Parti için 2020-2021 yılları çok,çok önemli.Benim tahminime göre Sayın Erdoğan , mutlaka 2020 Kasım, yada 2021 Mart- Nisan’da bir seçime gidecektir.

Tüm çabalar, tüm çalışmalar ve uygulanan stratejiler bu tahminlerimi yanıltmayacaktır.

İl, ilçe ve örgüt çapında, başarısız olmuş tüm ne varsa yenileniyor. İl başkanlarından, ilçe başkanlarına,örgütün dibinden başlayarak yeni delegasyon tespitlerine kadar yeniden bir dinamizm yaratılmaya çalışılıyor.

İnsana yapılan yatırımlar hızla artarken, toplumda milyonları bulucak olan yeni işe almalar,atamalar, faiz indirimleri ve daha 2020’de birbiri ardına gelecek olan ekonomik uygulamalar, hepsi 2021 ortalarına kadar yapılacak bir seçimin habercisi değil midir?

Ben, şu TV’lerin her akşam yaptıkları tartışma programlarını neye benzetiyorum biliyor musunuz?

“Karagöz – Hacivat, tartışması gibi ne kadar basit, ne kadar aldatıcı ve ne kadar hafif programlar.

Sanıyorum bu gazeteciler,eski politikacılar, akademisyenler hepsi de tiyatrocu olsalar çok daha başarılı, çok daha komik işler çıkarırlardı.

Kayıkçı kavgaları – basite indirgenebileceğimiz ağız dalaşmaları, hepsi halkın beynine sıkılan uyuşturucu iğne gibi geliyor bana …!

Parayı veren onlara düdüğü çaldırıyor…

Neyse, biz gelelim Gelibolu’ya zavallı kent Gelibolu , talihsiz kent Gelibolu, bugüne kadar bir milletvekili bile çıkaramamış Gelibolu.

Çıkın yurt dışına eğer önüne Dardanel’i koymazsanız, Çanakkale’yi kimse bilmez.

Ama, dünyanın neresine giderseniz gidin, Gelibolu’yu herkes bilir, tanır.

İngilizinde, Fransızında,AB ülkeleri ile uzakdoğu sömürgeleri ülkelerinde, Afrika sömürgeleri ülkelerinde ölüleri vardır Gelibolu’da.

Aslında Gelibolu; Çanakkale’nin de, diğer ilçelerininde konum ve tabiat estetiği bakımından kıskanılan bir kenttidir.

Belki de, bu yüzden de geri bırakılmak için çalışılmış bir ilçedir.

Biga’dan, Çan’dan, Ezine’den, Eceabat’tan,Lapseki’den milletvekili yapılır ama, Gelibolu’dan yapılmaz.

Neden yapılmaz?…

Biga- Çan ya da Çanakkale, yanlarına Yenice Bayramiç- Ayvacık ,Ezine gibi yastıkları aldılarmı, denizin ötesinden gelecek desteği pek aramazlar.

Gelibolu’da, yıllarca abuk subuk delege oyunlarıyla kendilerini Gelibolu ‘nun lideri gördükleri adamların yaptıkları cukkalarıyla harcar dururlar.Gelibolu Halkı şimdi gözünü dikmiş, pür dikkat Ak Parti’ye seçilecek yeni başkanın kim olacağını düşlüyor.

Kolay değil, kimseye nasip olmamış bir 18 yıllık iktidar devamlılığı olan iktidarın, İlçe Başkanı olmak…!

Büyük siyasi deneyim ister.Akıl, sabır,cesaret ve çok çalışmak ister.

Ak Parti’de Mehmet Gözütok’un, bir grup Ak Partili ileri gelen (!) havasındaki cüzdanı kabarıklar tarafından sistematik olarak yıpratılması ve ardından da İl Başkanının Mehmet’e İl Genel Meclis teklifi ile kompleye kurban edilmesi sonucu belki de ilçe başkansız bırakılarak Ak Parti’nin seçimleri kolay kaybetmesine neden olunmuştur.

Ak Parti’nin aldığı oyların %15 – 20’si tamamen Gözütok’un yaptığı alt yapının eseridir.

Mehmet’ten sonra başlayan ve son günlerde iyice su yüzüne çıkan aday bolluğundaki adaylardan kim başkan olabilir dersiniz…

Birileri cüzdanlarına güvenerek ilçe başkanı olmaya çalışırken, birileri de cüzdanın gücüyle kendisinin kullanabileceği komik adaylar çıkarıyorlar.

Tıpkı, bundan önceki adamları sürükleyerek başkan yapmaya çalışmışları gibi.

Ak Parti’de, şuan itibarıyla altı (6) aday adayı var.

Dün demiştim ya, hayatlarında iki kelimeyi bir araya getiremeyen, yaşamlarında okul aile birliklerinde bile çalışmamış adamlarla, Gelibolu’da kimsenin kendilerini Ak Parti’ye yakıştıramadığı adamlardan ikisinin başkan olması için geçen seçimler öncesi uğraşan, kulislerini yazıhanesine taşıyan adam yine aynı şekilde sahnede…

Geceleri 40 km şehirdışına gidip rakı masaları kuranlardan Ak Parti’ye Başkan olmaz.

Geriye kalan 4 aday adayına bakarsak birinin şansını zorlayan yancıları aynı tür oyunların içindeler.

Ne yapsakta partiyi ele geçiririz krizindeler.Onların Ak Parti’yle falan bir işleri yok.Onlar rant peşindeler.Ballı ihaleleri alarak, inşaat işlerini, restorasyonları bu etiketle kapmak.

Öyle görünüyor ki seçimlerde en büyük şans Serhat Sürücü -Mehmet Gözütok ve Tamer Karaaslan arasında olacaktır.

Bu konuda elbette son sözü yine partinin yetkileri söyleyeceklerdir.

Ne varki bu seçimlere geçen seçimlerden daha fazla önem veren Ak parti üst yönetimi, seçimlerini en az hata ile yapmak için çalışacaktır.

Bizden öneride bulunmamızı kimse istemesin, bu bir ukalalık olur.Bizim tek bir düşüncemiz vardır.

Yeni seçilecek başkanın, siyasi geçmişi, deneyimi, karizması ve en önemlisi de Gelibolu halkının “OKEY!”

vereceği biri olmalıdır.

Yoksa; cüzdanına göre, yalakalığa göre, rant ortaklığına göre, ya da fiyaka için, veya kendileri çıkamadığı için dublörler kullananlara asla itibar edilmemelidir.

Gelibolu’nun gerçekten iktidarın hizmetine çok ihtiyacı vardır.Bunu iyi anladığımızda çok şeyin farklı olacağına inanıyorum.

2020 yılının tüm okurlarımıza, Gelibolu’lu hemşehrilerime; sağlık, esenlik, bereket ve mutluluk getirmesi dileğiyle saygılar sunarım.