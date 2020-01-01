Gelibolu 2020’ye Işıl Işıl Girdi

Haber: Seda Liman ZENGİN- 2020 yılının ilk saatlerinde Gelibolu Belediyesi’nin patlattığı havai fişeklerle gökyüzü ışıl, ışıl aydınlandı.Gelibolulu vatandaşlar yeni yıla havai fişek ışıklarının altında girdi. Herkesin ortak dileği “2020 yılının önce sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesi” oldu.

Yeni yılda Geliboolu Sokakları da gökyüzü gibi ışıl ışıldı ,Tuğsavul Caddesi, Atatürk Meydanı, Çarşı cadde ve sokaklar günler öncesinden led ışıklandırma ile ışıklandırılmıştı.

Yeni yılın ilk saatlerini dışarda geçirmek isteyenler kendilerini Gelibolu’nun ışıl ışıl sokaklarına attı.