Özacar Yılbaşında Mesai Başında Olanların Yeni Yılını Kutladı

Haber: Caner AKŞİT- Özacar 2020 yılına görevleri başında girmeye hazırlanan sağlık çalışanlarının ve Gelibolu’nun huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi için görevli olan personelleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Özacar yılbaşı akşamı vatani görevlerini yapan er ve erbaşları, bölge trafik, emniyet, iffaiye çalışanlarına mutlu ve sağlıklı bir yıl temennisinde bulundu.

Ardından Özacar “Yeni yıldan en büyük beklentimiz herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesi. 2020 yılına görevleri başında girmeye hazırlanan, Devlet Hastanesi çalışanları ve Gelibolu’nun bu akşamki nöbetçi eczanesi olan Arzu Eczanesi’ni ziyaret ederek, personele kolaylıklar, hastalarımıza acil şifalar diledik.”diyerek buradaki ziyaretlerini sonlandırdı.