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Yeni Yılda Kazasız Belasız

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Ali GEZER-2020 yılına neşe içinde giren Gelibolulular,ilçedeki kafelerde ve restaurantları tercih ettiler.
Restaurantlarda saat 01:00’e kadar huzur içinde eğlenerek giren vatandaşların tercihleri ses sanatçıları oldu.
Saat 24:00’te belediye iskele üzerinden havai fişek gösterisi yapıncavatandaşlar limanı doldurarak 20 dakika boyunca gösteriyi izlediler.
Gelibolu Balık Restaurant ve İlhan Restaurant’ta ses sanatçısı ile eğlenen Gelibolulular, Hamzakoy’da da kafelerde eğlencelerini sürdürdüler.
İlçemizde en güzel olan olayların çıkmamasıydı.
Dışarıya çıkamayanlar evlerinde aileleriyle beraber yeni yıla girdiler.

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