Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bugün Çanakkale’ye Geliyor

Haber Merkezi- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün

(02.01.2020 Perşembe) Çanakkale’ye geliyor..

Daha önce Gençlik ve Spor Bakanını, Çevre ve Şehircilik Bakanını, İçişleri Bakanını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını, Tarım ve Orman Bakanını ağırlayan Çanakkale bugün (perşembe) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ağırlayacak. Ak Parti Grup Başkan vekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ; “ Bakanlarımız şehrimizin talepleriyle, gelişimiyle yakından ilgileniyor olması Çanakkale’mizin gücüne güç katıyor. Bakanlarımızın ziyaretleriyle Çanakkale’mizin bir çok sorununu çözüme kavuşturduk.

Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak bugün (Perşembe) Çanakkale Merkez’de 10.30’da İş Dünyasıyla, 12.30’da Esnaf Ziyaretinde, 13.30’da AK Parti İl Başkanlığımızda olacak. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” sözlerini ifade ederek Çanakkale ve çevre ilçelerine duyuruda bulundu.