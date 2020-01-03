Oltanın Ucundaki Balığı Tutunca Oltaya Kendi Yakalandı

Haber: Seda Liman ZENGİN- Av peşinde koşan Martı balıkçıların oltasına takıldı. Oltanın ucu gursağına takılan Martı vatandaşlar tarafından farkedilerek, veterinere getirildi ve boğazındaki olta ucu ufak bir operasyon ile kurtarıldı.

İlçemizde İngilizce Öğretmenliği yapan Metin Ara “ Ailece yürüyüşe çıktığımız sırada martıyı gördük, olduğu yerde sendeliyordu. Uçtuğunu göremeyince durumun aciliyetini farkedip, İlçe Tarım İl Müdürlüğü veterinerliğine götürdük.

Yeni yıl olmasından dolayı martıyı 1 gece misafir ettik çünkü veteriner bulmamız güçleşmişti.Onu öyle bırakmaya gönlüm razı olmadı.”sözlerini ifade etti.

Martının gursağındaki olta ucu,operasyon ile İlçe Tarım Müdürlüğü Veterinerleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı ve eski sağlığına kavuşturulup, tekrar doğaya salındı.