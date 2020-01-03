CHP İlçe Örgütü’nden Köylere Ziyaret

Haber: Seda Liman ZENGİN- CHP İlçe Örgütü dün ilçemize bağlı Cevizli, Bayırköy, Sütlüce, Burhanlı ve Karainebeyli Köylerini ziyaret etti. CHP İlçe Örgütü dün ilçemize bağlı Cevizli, Bayırköy, Sütlüce, Burhanlı ve Karainebeyli Köylerini ziyaret etti.

Köyleri ziyaret edeb CHP İlçe Örgütü partililer ve köy halkı ile biraraya gelerek, fikir iştişaresi yaptılar ve 19 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan CHP İlçe kongresine köy muhtarlarını davet ederek, davetiyelerini teslim ettiler.

CHP İlçe Örgütü “daima halkımızın hizmetindeyiz ve ziyaretlerimize devam edeceğiz.” sözlerini ifade ettiler.