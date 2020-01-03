Bakan Albayrak, “KDV VE FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ”

Haber Merkezi- Çanakkale’de iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı.

Çanakkale’de iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı.

Yılın ilk Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika’>ekonomi zirvesi için Çanakkale’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafın yüzünü güldürecek müjdeler verdi. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda ülke genelinde 13’üncüsü düzenlenen ‘Türkiye İçin Değişim Başlıyor’ buluşmasında konuşan Berat Albayrak, mobilyadaki KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı.Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda ‘Türkiye İçin Değişim Başlıyor’ buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbankası Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, ÇTSO Başkanı Selçuk Semizoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, banka müdürleri ve iş adamları katıldı. Programda yaptığı konuşmada yeni yılın ilk müjdelerini veren Bakan Albayrak, “Malumunuz en son geçtiğimiz hafta sıfır konutlarda faiz oranlarını yüzde 0.99’dan 0.79’a çekmiştik. Bu inşaat sektöründe, yan sanayiyi çok olumlu etkileyecek noktalardan bir tanesi. İnşallah bugün de tarım ve turizm şehri Çanakkale’de güzel bir bilgiyi, güzel bir müjdeyi çiftçilerimizle ve esnaflarımızla paylaşmak istiyorum. Malumunuz kamu bankalarımız esnaf kredileri ile tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibariyle yıllık yüzde 12’den yüzde 9’a düşürdü. Halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ile yüzde 100 oranındaki hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5’in de altına düşecek. Yüzde 6’lar, 7’ler değil, artık yüzde 5, yüzde 4,5 sıfıra kadar ineceği bir noktada ve özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6’lı faizin de yüzde sıfır ila 4 buçuk aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

MOBİLYADA KDV YÜZDE 8’E DÜŞTÜ

Konuşmasında mobilyacıları sevindirecek bir müjdeyi açıklayan Bakan Albayrak, “Çanakkale’de tarım ve sanayinin yanında önemli oranda da mobilyacılık sektörü de var. Tabii geçtiğimiz haftalarda Kayseri’deydik. Orada da çok yoğun bir mobilya üretimi var. Orada da bu konu gündeme geldi. Bugün bir müjdeyi daha açıklayalım istiyoruz. İşte o manada baktığımızda mobilya sektörünün ciddi oranda KDV’yi yüzde 18’i indirelim yönünde bir talebi olmuştur. O ziyaret kapsamı sonrasında Gelir İdaresi Başkanımız, tüm sektör, mobilyacılar burada büyük bir beklenti içerisinde; güzel bir adım bekliyor. Bu bağlamdaki çalışmalarımız, Gelir İdaresi Başkanımız, tüm ekip çalışmalarımız sonunda bir noktaya geldik. Bugün buradan mobilyacılık sektörü için de güzel bir haber olan mobilyadaki KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Çanakkale’de iş insanlarıyla bir araya geldi:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV’yi yüzden 18’den yüzde 8’e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV’yi yüzden 18’den yüzde 8’e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum.” dedi.

Bakan Albayrak, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasında, “Türkiye İçin Değişim Başlıyor” adlı programlar kapsamında düzenlenen “Çanakkale İş Dünyası Buluşması”nda ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevsimsellikten arındırılmış güven endekslerinin, 4’üncü çeyrekte 3’üncü çeyreğe göre yüzde 6,8 artarak 106,3 seviyesine yükseldiğini belirten Albayrak, bu verinin aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 108,7 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Albayrak, mevsimsellikten arındırılmış ekonomik güven endeksinin 3’üncü çeyrekte yüzde 84,6 iken 4’üncü çeyrekte 91,6 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, “Söz konusu endeks, aralık ayı itibarıyla 93,8 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış sektörel güven endeksinin alt kalemlerine, hizmet, perakende ve inşaat sektörüne baktığımızda, hepsinde artışlar yukarı yönlü devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“Gelecek 3 yıl için öngördüğümüz, yüzde 5 büyüme”

Kapasite kullanım oranlarındaki artışın da devam ettiğini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

“Gelecek 3 yıl için öngördüğümüz, yüzde 5 büyüme. Yüzde 5 büyüme, Türkiye’nin baz büyümesi. Yani Türkiye, doğal mecrada yüzde 5 büyüme kapasitesine sahip ve bunu asgari surette her daim gerçekleştirebilecek kapasitede. Bu noktada baktığımızda, 2020-2022 dönemi olarak açıkladığımız 3 yıllık Orta Vadeli Yeni Ekonomi Programı’nda, bu potansiyeli inşallah çok rahat gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu istikamette 2020 yılına gelmeden öncü rakamlar, önümüzdeki dönemdeki tüm bu finansal koşulların daha da iyileşmesi, finansal oynaklıkların ve belirsizliklerin azalması, enflasyondaki kazanımların devam etmesi, tüketici ve yatırımcı güvenindeki toparlanmanın etkisiyle çok rahat bir şekilde inşallah bu süreci gerçekleştireceğiz. Öncü rakamlar, 2020 yılına gelmeden 2019’un son çeyreğinde, yüzde 5’lik büyüme patikasına ulaşacağımızı ortaya koyuyor.

Tüm bu ekonomideki olumlu gelişmeler, istihdama da olumlu yönde yansıyacak ve istihdamdaki gelişmeler de eylül, ekim ayında daha da pozitif bir şekilde devam ediyor. Ekonomideki gerek canlanma gerekse almakta olduğumuz tedbirlerin istihdam üzerindeki artışı, işsizliği de kademeli olarak düşürmeye başladığını ve 3 yıllık yeni ekonomi programındaki hedeflediğimiz asgari 3 puanlık iyileşmeye de yansıyacağını görüyoruz.”

“Yüzde 6’lık faizin yüzde 0 ila 4,5 aralığına gerileyeceği” müjdesi

Reel sektörün her dönem gündeminde olan sorunların çözümü için tüm paydaş ve sektörlerle görüştüklerini aktaran Albayrak, tarımsal üretime verdikleri çok önemli desteklere devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Albayrak, en son sıfır konutlarda faiz oranlarını 0,99’dan 0,79’a çektiklerini, bunun inşaat sektörü ve yan sanayi endüstrisini çok önemli etkileyeceğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşallah bugün de tarım ve turizm şehri Çanakkale’de güzel bir bilgiyi, müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Malumunuz kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12’den yüzde 9’a düşürdü. Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5’in altına düşecek. Yüzde 6-7’ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0’a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6’lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum. Bu faiz düşüşüyle birlikte tarımsal üretimde maliyetleri daha da aşağı çekecek bu adımı atmış oluyoruz. Malumunuz 2018 yılında Ziraat Bankası aracılığıyla 47,3 milyar liralık Hazine faiz sübvansiyonlu olmak üzere çiftçimize 58,7 milyar liralık finansman sağlamıştık. Bu rakam, 2019 sonu itibarıyla 64,5 milyar liraya ulaştı. Bu kredi tutarının 52,3 milyar liralık kısmına faiz sübvansiyonu sağladık. Tüm bu desteklerin faiz indirimlerinin çiftçiye üreticiye hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Mobilya sektöründe KDV indirimi

Albayrak, İVME Paketi içinde seracılık noktasında finansman paketi kapsamında, haziran ayından bugüne kadar 33 bin 12 çiftçiye 2,6 milyar liralık kredi limiti tahsis edildiğini açıkladı.

Bunun tamamının kullandırıldığını söyleyen Albayrak, “Gerek genel tarım gerek seracılık noktasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerek çiftçi gerek KOBİ ve esnafın yanında olmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

Çanakkale’de tarım ve sanayi yanında önemli oranda mobilyacılık sektörünün de öne çıktığını aktaran Albayrak, Kayseri’de geçen hafta mobilyacıların bir talepte bulunduğunu hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Mobilya sektörünün ciddi oranda bir ‘Mobilyada KDV’yi yüzde 18 indirelim’ yönünde bir talebi olmuştu. O ziyaret sonrası Gelir İdaresi Başkanımız, tüm sektör, mobilyacılarımız büyük bir beklenti içinde güzel bir adım bekliyordu bizden. Bu manada çalışmalarımız, Gelir İdaresi Başkanımız, tüm ekip, çalışmaların sonunda bir noktaya geldik. Bugün ben buradan mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV’yi yüzden 18’den yüzde 8’e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. Kayseri’de söyledim. İhracatta da aynı şekilde oranda artış hedefi koymamız lazım. Hem iç piyasaya bu maliyetler yansıyacak hem de inşallah ihracatı da bu manada üretimi de istihdamı da artıracağımızın sözünü Kayseri’de vermişlerdi. İnşallah bu güzel adımın mobilyacılık sektörümüze, ekonomimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Programa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, banka müdürleri ve iş insanları katıldı.